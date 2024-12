Incendio a Pieve di Teco: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco (Foto)

Questa sera, poco dopo le 20, i Vigili del Fuoco di Imperia sono intervenuti a Pieve di Teco, in via San Tenente Luigi Eula, a causa di un incendio sviluppatosi in una canna fumaria.

La squadra, supportata da un'autoscala, ha operato per verificare che le fiamme non avessero coinvolto il tetto o l’appartamento sottostante. Dopo aver effettuato i necessari controlli di sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere e raffreddare la canna fumaria interessata dall’incendio.

Fortunatamente, l’episodio non ha causato feriti né coinvolto altre persone. L’intervento, rapido ed efficace, ha evitato ulteriori danni all’edificio.