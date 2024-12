Ventimiglia, "sporcizia e degrado nel parcheggio sul lungomare": la segnalazione

"Sporcizia e degrado nel parcheggio sul lungomare, situato dove una volta vi era l'ex calzaturificio Taverna, a Ventimiglia". Lo segnala una lettrice, che desidera rimanere anonima, che vive nella città di confine.

Una situazione che persiste da tempo. "Inoltre, continuano a venire i gabbiani" - sottolinea la lettrice - "Vi è sporcizia di ogni genere ma l'area non viene pulita".

Il parcheggio in questione sorge in un'area privata ad uso pubblico. "Il parcheggio non viene messo in ordine, c'è sporcizia ovunque, soprattutto ai bordi" - dice la lettrice - "C'è tutto l'asfalto da fare e, soprattutto quando piove, fa pena".