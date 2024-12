Noi4You: successo per il laboratorio di autostima sul rapporto tra emozioni e denaro a Riva Ligure (Foto)

"L'associazione Noi4You ha registrato un importante successo per qualità e partecipazione con il laboratorio di autostima condotto dalla psicoterapeuta Patrizia Sciolla Mercoledì 4 dicembre. L'evento, tenutosi presso il centro ricreativo per anziani di Riva Ligure, ha offerto un approccio innovativo al tema del rapporto tra il vissuto personale e la relazione con il denaro.

La dott.ssa Sciolla ha guidato i partecipanti in una riflessione profonda, spiegando come le esperienze passate, i legami familiari e i condizionamenti culturali possano influenzare il nostro modo di gestire risorse economiche e opportunità. La parte più apprezzata è stata l’esercizio di costellazione familiare, che ha coinvolto i presenti in un’esperienza interattiva e trasformativa. Attraverso questa metodologia, molti hanno potuto osservare da una nuova prospettiva dinamiche personali che spesso rimangono inascoltate.

L’evento si inserisce nel più ampio impegno di Noi4You per offrire supporto e strumenti pratici alle persone, favorendo la crescita personale e il benessere individuale e sociale. A giudicare dal coinvolgimento e dal feedback positivo, questo laboratorio rappresenta un altro importante tassello del percorso che l’associazione sta tracciando sul territorio.

Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, che ha subito mostrato il suo sostegno mettendo a disposizione dell'associazione il locali del Comune e conferendo il patrocinio all'iniziativa.

Vogliamo anche ringraziare la Gelateria Bar Aldo per aver contribuito a sponsorizzare l'evento offrendo diversi stuzzichini per il rinfresco.

Noi4You rinnova l’invito a restare aggiornati sui prossimi eventi, continuando a lavorare per una collettività più forte e consapevole".