Sanremo, domani al Museo Civico presentazione del “Glossario di Metapolitica”: lavoro enciclopedico durato 3 anni

Domani, giovedì 5 dicembre, prosegue il ciclo di incontri “Genealogie, emblemi, modelli sociali” promosso dall’Accademia della Pigna e dalle Edizioni Lo Studiolo presso il Museo Civico di Sanremo. Il secondo incontro si svolgerà, con inizio alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare per la presentazione di un’opera prestigiosa e inusitata: il “Glossario di Metapolitica” , un lavoro enciclopedico durato tre anni e realizzato da un pool di studiosi di diverse discipline umanistiche sotto l’egida dell’Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”, operativo dal 2021 con una sede-quartier generale a Sanremo.

Due dei 30 collaboratori dell’opera, i professori Sergio Castellino e Marco Innocenti illustreranno i loro contributi, oltre ad altri co-autori che interverranno a sorpresa. Il Glossario comprende brevi ma accurati saggi su “voci” che corrispondono ad Idee, Istituzioni, Costumi, Tradizioni della politica intesa nella sua accezioni più alta, quella che riconosce la sua radice e giustificazione nel Sacro. Al lavoro redazionale, coordinato da Faris La Cola nelle sue vesti di Segretario Generale dell’Istituto, hanno collaborato storici, filosofi, antropologi, giuristi, storici delle religioni, archeologi, teologi, filologi, politologi, studiosi di esoterismo e di metafisica.

Un lavoro decisamente interdisciplinare per comporre un quadro generale che mancava nella cultura italiana. Tra gli autori del Glossario troviami noti ben noti come la medievista Marina Montesano, l’archeologo Mario Polia, l’antropologo Giovanni Monastra, l’anglista Adolfo Morganti, lo storico Riccardo Mandelli, il genealogista Pier Felice degli Uberti e molti altri studiosi alcuni dei quali impegnati in dipartimenti universitari italiani e stranieri.

La pubblicazione, edita da Lo Studiolo, sarà disponibile per chi fosse interessato ad arricchire la propria biblioteca con un’opera singolare e assolutamente originale.

Ingresso libero.