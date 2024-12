Montecarlo: grande successo per il 'Concerto di Natale - Omaggio a Domenico Modugno' con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Gran bella atmosfera all’Espace Leo Ferré del Principato di Monaco e pubblico delle grandi occasioni composto da italiani, monegaschi e non solo, che hanno occupato tutti i posti a disposizione. L’evento si è svolto martedì 3 dicembre ed è stato organizzato dal Com.It.Es. di Monaco, di cui Ezio Greggio è Presidente. Un evento che è diventato una tradizione nel periodo delle festività che accompagnano al Natale e al Nuovo Anno. Per la comunità italiana residente nel Principato è l’occasione d’incontro per il tradizionale scambio di auguri.

Dopo l’esecuzione degli inni nazionali di Monaco e Italia, Ezio Greggio e Maurizio Di Maggio di Radio Monte Carlo hanno dato il caloroso benvenuto a tutti i presenti e alle autorità. Un momento importante che il Presidente Greggio ha voluto ulteriormente sottolineare chiamando sul palco il nuovo Ambasciatore d’Italia a Monaco, S.E. Manuela Ruosi, la quale ha ringraziato per l’invito e facendo gli auguri a tutti ha ricordato che il Natale è una grande festa che unisce e che questa iniziativa del Com.It.Es. del Principato di Monaco rende la comunità italiana ancora più unita. Sul palco sono poi saliti tutti i membri del Com.It.Es., che hanno ricevuto l’applauso del pubblico.



Anche quest’anno si sono svolte le premiazioni dei giovani sportivi italiani residenti nel Principato, chiamati uno ad uno per i brillanti risultati ottenuti nelle rispettive discipline. E poi la musica, con l’interpretazione di celebri canti natalizi del Coro ISM, composto da ventuno bambine e un bambino, e diretto dalla maestra Colette Nielsen.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo si è presentata con trentaquattro elementi, sotto la direzione del maestro Giancarlo Di Lorenzo, il quale ha ricordato con orgoglio la nascita della prestigiosa formazione musicale sanremese, il 14 gennaio di 120 anni fa. Peppe Voltarelli, artista del Club Tenco, che da due anni accompagna l’orchestra in un tour di grande successo, ha dato voce alle canzoni e ai racconti legati a Domenico Modugno.

Il concerto ha regalato belle emozioni attraverso tredici grandi successi dell’indimenticabile artista italiano, inclusi « Tu Si Na Cosa Grande », « Vecchio Frac », « Nel Blu Dipinto Di Blu ». Un viaggio suggestivo nella musica, per ripercorrere tutto il periodo artistico di Modugno a partire dagli anni ‘50. Pubblico entusiasta e lunghi applausi ad accompagnare canzoni immortali, che sono nel cuore di tutti e che raccontano un pezzo di vita dell’Italia.

Un successo meritato per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e grande soddisfazione per il Com.It.Es di Monaco, che anche quest’anno si è prodigato per l’organizzazione del Concerto di Natale, sempre con ingresso gratuito.