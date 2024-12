La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo lancia il concorso per il miglior Presepe tra le parrocchie, premio 1.500 euro

Dopo il successo dello scorso anno, verrà ripetuto anche per questo Natale, il concorso tra le parrocchie della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il concorso per il migliore Presepe.

Le iscrizioni devono essere presentate entro sabato prossimo (anche se il presepe è in lavorazione e/o non è completato) inviando una mail a presepe@diocesiventimiglia.it, insieme ad una breve nota di descrizione del lavoro realizzato e ad un paio di immagini. Dovranno anche essere segnalate particolari iniziative proposte da o in collaborazione con i comuni, aventi a tema il presepe.

Sono ammessi a partecipare tutti i presepi realizzati nelle chiese parrocchiali, succursali e di confraternita. I lavori saranno valutati in base ai seguenti criteri:

- rispondenza al tema scelto “Pellegrini di Speranza”

- ambientazione

- valorizzazione del gruppo della Sacra Famiglia

- effetti sonori, luminosi, movimenti

- rapporto con la narrazione evangelica

- artigianalità

Nel periodo tra il 16 e il 30 dicembre la giuria incontrerà le comunità e si riunirà per esprimere la sua preferenza. Il premio per il vincitore è di 1.500 euro.