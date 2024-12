Riparazione della condotta fognaria di via Cavi: intervento di somma urgenza a Santo Stefano al Mare

La Giunta Comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato un intervento di somma urgenza per ripristinare la funzionalità di un tratto di condotta fognaria danneggiato in via Cavi. La decisione è stata formalizzata nella delibera n. 114 del 28 novembre, con cui sono stati autorizzati i lavori necessari a risolvere una situazione che minacciava l'igiene pubblica e la sicurezza stradale. L'importo complessivo dell'intervento è stato stimato in 9.251,29 euro.

L'intervento è stato disposto a seguito del "rifiuto di Rivieracqua Scpa di assumersi la responsabilità di riparare la tratta fognaria danneggiata, considerata non sotto la loro competenza". L'Amministrazione Comunale ha quindi incaricato la ditta ME Costruzioni Generali Srls di Sanremo per realizzare le opere necessarie. I lavori includono la sostituzione del tratto fognario compromesso, il ripristino degli allacci esistenti e il rifacimento della pavimentazione stradale.

L'intervento è stato dichiarato di somma urgenza per scongiurare rischi igienico-sanitari e garantire la sicurezza della viabilità. La Giunta ha approvato una perizia redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, che ha confermato la necessità di un'azione tempestiva e dettagliato le modalità di esecuzione per un importo totale di 9.251,29 euro

La spesa verrà coperta imputando i costi ai capitoli di bilancio comunali 8830/10/1 e 6130/1/2, che presentano disponibilità sufficiente. Inoltre, l'Amministrazione si riserva di recuperare le spese sostenute qualora "venga accertata la competenza di Rivieracqua Scpa sulla tratta interessata".