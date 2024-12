Regione Liguria: Armando Biasi nuovo Consigliere della Lega: subentrato ad Alessandro Piana

Armando Biasi, 51 anni, è il nuovo Consiglio regionale della Lega Liguria - Salvini che stamane è subentrato ad Alessandro Piana, nominato Assessore e Vicepresidente della giunta regionale dal governatore Marco Bucci.

“Mi impegnerò per lo sviluppo della Regione Liguria - ha dichiarato Biasi - e in particolare del territorio del Ponente. Ringrazio gli elettori che mi hanno votato e sono felice di lavorare nella squadra della Lega che sostiene in modo determinante la maggioranza del Presidente Marco Bucci”.

Nato il 22 giugno 1973 a Bordighera, Biasi è residente a Vallecrosia. Iscritto nell’Elenco CTU del Tribunale di Imperia e all’Albo Agenti Assicurativo Nazionale e all’Albo Geometri Professionisti, esercita la libera professione. Dal 1995 al 1999 Consigliere comunale delegato allo Sport e Pubblica istruzione nel Comune di Vallecrosia. Dal 1999 al 2001 assessore ai Lavori pubblici nel Comune di Vallecrosia. Dal 2001 al 2006 Consigliere capogruppo nel Comune di Vallecrosia. Dal 2006 al 2011 Vicesindaco nel Comune di Vallecrosia con deleghe all’Urbanistica, Cultura e Pubblica istruzione. Dal 2007 Presidente di AIGA, società partecipata del Comune di Ventimiglia. Dal 2008 al 2009 Coordinatore nel Ponente ligure di Alleanza Nazionale. Dal 2009 al 2011 Vice coordinatore provinciale PDL di Imperia. Dal 2011 al 2013 Sindaco di Vallecrosia. Dal 2018 al 2023 Sindaco di Vallecrosia. Dal 2021 al 2023 Consigliere provinciale di Imperia. Dal 2022 a dicembre 2024 Vicepresidente Provincia di Imperia. Dal 2023 a dicembre 2024 Sindaco di Vallecrosia. Da dicembre 2024 Consigliere regionale della Lega Liguria - Salvini.