Autonomia Liguria, Bucci risponde al Pd: "Non accetto che la nostra regione non sia messa in condizione di competere"

“Mi hanno attaccato senza conoscere il mio pensiero. Che è come sempre solo rivolto a raggiungere il migliore obiettivo per la Liguria e per i liguri. Ho letto anche le esternazioni di Stefano Bonaccini, che non conosco come lui non conosce me. Il capogruppo del Pd Sanna dovrebbe invece conoscermi e sapere che non posso accettare che la Liguria non sia messa in condizioni di competere con le stesse opportunità delle altre Regioni. Ho fatto l'esempio del porto per citare uno dei settori in cui la Liguria rappresenta un'eccellenza e merita parità di trattamento, merita di poter gestire le risorse che produce. Io guardo al risultato da centrare, è l'unica cosa che conta. Ma di fronte a questa proposta il Partito Democratico, con il suo capogruppo Sanna, si è limitato a dire “Non si può!”. Ancora una volta, dunque, hanno dimostrato di essere solo i signori del no e di avere una paura matta di agire, di prendere qualsiasi iniziativa concreta per migliorare la vita dei liguri. Sì, è vero, siamo diversi. Io questa paura non ce l'ho”.

Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, risponde agli attacchi ricevuti da esponenti del Pd sulla richiesta di maggiore autonomia per la Liguria.