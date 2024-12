L’Orchestra Sinfonica di Sanremo in concerto al Centrale con i cori di bambini che partecipano alla terza edizione di 'Orchestra inCanto'

Il Teatro Centrale ospiterà giovedì 5 dicembre a partire dalle 15.00 la terza edizione del concorso per cori “Orchestra inCanto”. Sul palco l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con i cori di bambini delle scuole IC Pastonchi - Plesso di Arma di Taggia, IC Sanremo Levante - Plessi Dani Scaini e M. Montessori, IC Sanremo Centro Levante - plesso I. Calvino.

Il direttore artistico della Fondazione M° Giancarlo De Lorenzo, ideatore dell’iniziativa racconta: “Questa è la terza edizione del concorso per cori dedicato alle classi di Scuola Primaria. Un modo per avvicinare i più piccoli all’ascolto, capacità fondamentale per suonare, cantare e più in generale stare insieme. Giovedì avremo più di cento piccoli coristi che si esibiranno con l’Orchestra che li accompagnerà durante le prove e nel concerto finale del concorso. La risposta delle scuole e dei bambini anche quest’anno è stata entusiasta e questo ci convince sempre più ad andare avanti e far crescere questa iniziativa. Così come calorosa è la risposta del pubblico e delle famiglie. Il concerto già da giorni è SOLD OUT!”.

Il programma prevede:

● IC Pastonchi - Plesso di Arma di Taggia (con la maestra Lara Bottino): “Mamma Mia” e “Il Cielo d'Irlanda”

● IC Sanremo Levante - Plessi Dani Scaini e M. Montessori (con la maestra Roberta Genova): “La casa” e “Clap and Jump”

● I. C. Sanremo Centro Levante - plesso I. Calvino (con la maestra Cristina Orvieto): “Come porti i capelli bella bionda” e “Adiemus” (K. Jenkins)

Tutti i cori eseguiranno inoltre il brano “Gatto gattone” del M° Tullio Visioli, docente, cantante, flautista e compositore attivo nella scrittura di nuovi repertori musicali per bambini e ragazzi che ha pubblicato numerose composizioni destinate al coro di voci bianche e al coro giovanile. Anche quest’anno il M° Visioli ricoprirà il ruolo di presidente di giuria, composta dal Prof. Luca Anghinoni, dal M° Giancarlo De Lorenzo e dal M° Massimo Merone che dirigerà anche il concerto.

I cori primo e secondo classificato vinceranno un buono per l’acquisto di materiale didattico messo a disposizione dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo che patrocina l’iniziativa.

L’avv. Chicca Dedali, Assessore Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni di Sanremo, aggiunge: “Ho visto la nascita di questo concorso tre anni fa quando ero vice presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e mi fa molto piacere oggi, nel mio nuovo ruolo, sostenerlo e testimoniare l’appoggio del Comune all’iniziativa. È importante premiare ed incoraggiare le scuole a creare programmi, percorsi e occasioni perché i bambini si possano confrontare con la musica, un linguaggio universale che favorisce non solo lo sviluppo di abilità cognitive e linguistiche ma anche l’autostima, la creatività, la pazienza. Cantare in coro promuove la collaborazione, l’empatia e crea una connessione unica con gli altri. Fare questa esperienza in un Teatro e con l’Orchestra per questi bambini sarà indimenticabile!”.

Alla finale di “Orchestra inCanto” sarà presente il corner dedicato alla Fondazione Telethon che si occupa da più di 30 anni, di ricerca sulle malattie genetiche rare e che nel mese di dicembre sarà impegnata nell’ormai classica Maratona televisiva trasmessa dalle reti RAI. Al corner Telethon allestito nel foyer del Teatro Ariston sarà possibile trovare i “Nuovi Cuori - i cioccolatini dal cuore grande” e molti altri prodotti solidali che potranno divenire buone idee regalo per Natale.