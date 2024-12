Ceriana: domenica prossima la presentazione del libro di Enzo Barnabà 'Il sentiero della speranza'

Domenica prossima alle 16, nei locali dell'Asilo infantile di Ceriana, il circolo della lettura 'Lio Rubini' accoglierà il professor Enzo Barnabà per la presentazione del libro “Il sentiero della speranza”. L'incontro sarà introdotto da Matteo Lupi che dialogherà con l'autore.

Barnabà, giornalista e memoria storica della zona tra Ventimiglia e Mentone, percorre la storia del fenomeno migratorio per giungere a illustrare la realtà attuale della frontiera tra Italia e Francia. Testimone dei fatti del confine occidentale ed autentico punto di riferimento culturale per chi voglia conoscere la storia e la vita del confine, Barnabà vive da molti anni a Grimaldi, accanto al cosiddetto 'sentiero della morte', lo sterrato percorso dai migranti che nei secoli hanno tentato di entrare in Francia senza documenti. Numerosi i libri scritti dall'Autore che hanno riscosso un notevole successo, come dimostrano le entusiastiche recensioni di molti lettori.