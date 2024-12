Sanremo: venerdì alla Villa Nobel anche Confindustria all’Health and Food Festival con la Tavola Rotonda “Alimentazione, benessere e longevità”

Confindustria Imperia presente all’Health and Food Festival con la Tavola Rotonda “Alimentazione, benessere e longevità”, venerdì 6 dicembre alle ore 14:30 a Villa Nobel.

Direttore Paolo Della Pietra: “Un contributo della nostra associazione ad un progetto più ampio. Un’occasione importante per promuovere il benessere e parlare di Silver Economy ”



Venerdì, dalle ore 14:30 alla Villa Nobel a Sanremo, Confindustria Imperia insieme al Gruppo Over, hanno organizzato la Tavola Rotonda “Alimentazione, benessere e longevità”, all’interno dell’evento Health and Food Festival, che si terrà dal 6 all’8 dicembre. “Ringrazio il dottor Gianfranco Trapani, ideatore dell’iniziativa – commenta il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra - per aver coinvolto la nostra associazione nel progetto dell’ Health and Food Festival, frutto del lavoro di anni e di una visione condivisa con gli esperti del settore. Un’occasione importante per promuovere il benessere e parlare di Silver Economy, un settore in forte crescita, che nei prossimi anni acquisirà sempre più importanza, soprattutto nel Ponente Ligure. Grazie al Gruppo Over, nostro associato, che ha subito compreso l’importanza di questo progetto ed a aderito con entusiasmo, dando un apporto importante nell’organizzazione dello stesso ed a tutti i relatori, il cui contributo è prezioso per promuovere il benessere, tramite l’alimentazione, e valorizzare la nostra provincia come meta turistica, anche per le fasce di popolazione over".

"L’importanza di un evento come quello promosso dall’Health & Food Festival in collaborazione con Confindustria Imperia ed Over rappresenta, sicuramente, uno snodo fondamentale nella percezione del tema 'longevità'. Troppo spesso parliamo di invecchiamento, invecchiamento attivo e di una società demograficamente propensa all’aumento dei dati anagrafici senza, però, darne un punto di vista di struttura, servizi e possibilità. Sono fermamente convinta che Regione Liguria ed in particolar modo la Riviera dei Fiori, siano un punto di partenza significativo per dare alla luce nuove soluzioni. Over ha voluto inaugurare, qualche anno fa, il nostro Senior Living proprio a Sanremo: sono convinta che lavorare sulla socialità, sulla non esclusione, sulla facilitazione di accesso ai servizi mantenendo, però, la propria indipendenza sia fondamentale per uno svolgimento sempre più propenso alla salute di ognuno: fisica e mentale. Gli appartamenti sono studiati in modo da soddisfare ogni esigenza e comfort aggiungendo un monitoraggio continuativo, ma non invasivo tramite il nostro sistema di domotica che garantisce sicurezza e tranquillità. I dati riferiti alla silver economy parlano chiaro: l’Italia è il secondo Paese al mondo dopo il Giappone per numero di anziani e Regione Liguria, nella fattispecie, è la prima in Europa. Se dovessimo analizzare solo il territorio imperiese gli over 65 costituiscono il 27,7% della popolazione locale che è stimata in circa 208.000 persone, per cui corrispondono a 59.600 e confermando la provincia di Imperia come una tra le aventi la più alta incidenza di popolazione anziana in Italia. Ne consegue che l’attuazione di politiche e servizi a favore della terza e della quarta età siano di fondamentale importanza.” Commenta Augusta Marino, Direzione Over Senior Residence Sanremo.



La Tavola Rotonda sarà moderata dal giornalista Gianpiero Timossi, dopo i saluti iniziali di Barbara Amerio, Presidente di Confindustria Imperia e del Direttore Paolo Della Pietra, interverranno:

- Gianfranco Trapani, Medico Pediatra, esparto in nutrizione e medicine complemenari,

- Etta Finocchiaro, Medico Chirurgo specialista in Dietologia e Scienza dell’Alimentazione

- Mario Orlandi, Presidente sezione Sanità Confindustria Imperia

- Elena Cagianelli, Direttore Generale GVM Servizi

- Tommaso Scalzi, Responsabile Relazioni Pubbliche Gruppo Over

- Augusta Marino, Direttrice Over Senior Residence Sanremo

- Marco Sarlo, membro Federturismo Confindustria Imperia, Consulente settore Turismo

- Federico Marchi, Esperto di Comunicazione e Turismo esperenziale

- Paola Forneris, Componente del Direttivo di Uni Tre, autrice

- Andrea Capellini, Membro del Comitato delle Regioni di Bruxelles