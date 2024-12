L'istituto comprensivo 'Bordighera' promuove una cultura inclusiva: al via diverse attività

L'istituto comprensivo Bordighera si conferma protagonista nel promuovere una cultura inclusiva e attenta alle esigenze di tutti gli studenti e studentesse. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, la scuola rinnova il suo impegno verso una comunità educativa capace di abbattere le barriere e promuovere l'accessibilità per tutti.

Questa settimana verranno organizzate attività volte a stimolare il dialogo e la riflessione sul tema della disabilità. Le iniziative includono:

- dibattiti e momenti di confronto per sensibilizzare gli studenti sulle difficoltà che le barriere architettoniche, sociali e culturali possono rappresentare per le persone con disabilità;

- attività interdisciplinari sull'inclusione, con la partecipazione attiva degli alunni di tutte le classi;

- la condivisione di materiali didattici utili, tra cui risorse selezionate per approfondire il tema, come quelle fornite da Mondadori.

Un momento centrale della settimana sarà la partecipazione degli studenti al progetto speciale "I pensieri di Marta", un'iniziativa che invita i ragazzi a cimentarsi nella scrittura di racconti dedicati all'inclusione. Attraverso questa attività, ogni studente avrà l'opportunità di dar voce alla propria creatività, immaginando storie che parlino di accettazione, empatia e superamento delle differenze. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 25 gennaio 2025, rappresentando così un'occasione per riflettere con calma e profondità su queste tematiche fondamentali.

Inoltre, l'IC Bordighera continua a lavorare concretamente per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni, nessuno escluso. È, infatti, già attivo un corso di italiano L2 per la scuola primaria, mirato a favorire l'integrazione linguistica e culturale dei nuovi arrivati e, questa settimana, prenderà il via anche il corso di italiano L2 per la scuola secondaria di primo grado.

"Questi interventi sono fondamentali per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento e di partecipazione alla vita scolastica" - fa sapere il dirigente scolastico Tiziana Montemarani - "Questo approccio integrato dimostra ancora una volta come l'IC Bordighera non sia solo un luogo di istruzione ma una comunità che lavora insieme per costruire un ambiente educativo fondato su rispetto, equità e inclusione".