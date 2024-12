Cambio della guardia negli alpini di Ventimiglia. Guido Maccario passa il testimone a Tommaso Spanò.

"Da gennaio Tommaso Spanò sarà il nuovo capogruppo" - annuncia Guido Maccario, capogruppo degli alpini di Ventimiglia, sezione di Imperia.

"Mi affiancherò a lui, nei primi tempi, per il passaggio della consegna" - afferma Maccario - "Non lascerò il gruppo Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia, rimarrò per sempre un alpino".