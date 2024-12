Dal Principato di Monaco: il film spagnolo ‘La casa en flames’ vince il Festival de la comedie di Montecarlo’

Si chiude con grande successo il 21° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, manifestazione ideata e guidata da Ezio Greggio, dal 27 al 30 novembre 2024 al Grimaldi Forum. Dopo la decisione della Giuria presieduta da Anne Brochet, i membri, Federica Sabatini, Ricky Memphis, e Andrea Ferreol, hanno premiato Il film spagnolo diretto da Dani De La Orden, che torna al Festival per il quarto anno consecutivo, per LA CASA EN FLAMES e vince anche il premio del pubblico. La miglior regia va a Matthew Rankin per il film Canadese UNIVERSAL LANGUAGE. Il premio miglior attore va all’attore argentino Marcelo Subiotto per PUAN e il premio alla miglior attrice va a Marie Benati per il film inglese PAUL & PAULETTE TAKE A BATH e per concludere il premio Short Comedy Award nella sezione dedicata ai corti va al film belga, ALLEGRESSE diretto da Gillie Cinneri con Clara Yelin e Georges Siatidis.

I PREMI SPECIALI

- Il Premio d’Eccellenza MCFF Award è stato consegnato da S.A.S. il Prince Alberto II di Monaco al premio Oscar Giuseppe Tornatore, invitato speciale del 21° Monte-Carlo Film Festival.

- Il MCFF Award è stato assegnato a Peter Chelsom regista di « A Sudden Case of Christmas » con Danny De Vito e Andie MacDowell, film fuori concordo al Monte-Carlo Film Festival 2024. Tra i suoi film ci sono “Security”, “The Space Between”, “Hector and the Search of Happiness”, “Hanna Montana: The movie”, “Shall we dance”.

- Premio Speciale MCFF Award per la straordinaria carriera all’attrice Andréa Ferréol, musa di Marco Ferreri per “La Grande Abbuffata”, “L’Ultimo Metrò” di Francois Truffaut (nominata come miglior attrice non protagonista ai Cesar) e “Sono pazzo di Iris Blond” di Carlo Verdone per cui ha ricevuto una nomination per i David di Donatello nel 1997.

- Il MCFF Award 2024 per la carriera è andato all’eclettica Paola Minaccioni, protagonista di commedie brillanti e film impegnati (“Magnifica presenza”, “Ma cosa ci dice il cervello”, “Lockdown all’Italiana” e l’attesissimo “Diamanti” di Ferzan Ozpetek), miglior attrice protagonista ai Nastri D’Argento per “Allacciate le cinture”.

- Premio MCFF Award 2024 alla star internazionale Salvatore Esposito (“Gomorra – La serie”,” Fargo”, “Spaccapietre”), protagonista della nuova serie tv Sky Original, “Piedone - Uno Sbirro a Napoli”, dal 2 dicembre in esclusiva su Sky, nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale dall'indimenticabile Bud Spencer con il mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973). Salvatore Esposito ha inoltre presentato al Festival la sua ultima fatica letteraria, il crime dal titolo “Le Streghe di Lourdes”, edito da Sperling & Kupfer e che completa un’appassionante trilogia.

- Premio MCFF Award 2024 a Ricky Memphis, per le sue interpretazioni in film comici come “Immaturi”, “Vacanze di Natale a Cortina”, “La mossa del pinguino” e per serie di grande successo come “Distretto di Polizia” e più impegnate come “Tutto chiede salvezza” e film come “Ultrà”.

- Infine, il premio MCFF Award Giovane Generazione è andato all’attrice Federica Sabatini, rivelazione della serie tv “Suburra- La serie” “Suburræterna”, “Red Mirror” e l’atteso “Prophecy”.

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank (Monaco) si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Sin dalla prima edizione Radio Monte Carlo e’ la Radio ufficiale del Festival. Come ogni anno Marlù Gioielli partecipa al festival e quest’anno con un premio Marlù per il sociale “Le tue parole possono fare la differenza”.Con questo Premio Marlù vuole riconoscere il ruolo delle parole come mezzo di amplificazione di temi e messaggi sociali cari alla comunità e rinforzare la voce di chi aiuta i giovani a crescere e a sognare perché ognuno di noi, anche con una singola parola, può aiutare a rendere diversa e migliore la vita di molti.