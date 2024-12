Anche un ministro francese al Bagna Cauda Day

L’edizione 2024 del Bagna Cauda Day, la numero dodici, si è conclusa con uno straordinario successo, confermando ancora una volta il potere attrattivo di questo evento che unisce persone e culture in tutto il mondo. La kermesse si è svolta su due weekend, ha coinvolto migliaia di appassionati del celebre piatto simbolo del Piemonte non solo ad Asti e nel resto della regione ma anche all’estero da Bratislava e Londra a New York, da Shanghai a Tokyo, portando con sé il calore e il gusto autentico della bagna cauda.

Una vocazione internazionale ribadita dalla presenza tra i bagnacaudisti di Casa Serra, uno dei locali aderenti al Bagna Cauda Day, di Nicolas Daragon, sindaco di Valence, città gemellata con Asti, nonché ministro del governo Barnier.

Al politico francese, in visita privata in Italia, è stata consegnata la pergamena di ambasciatore della Bagna Cauda in Francia con l’amico Jacques Nozacq, esponente di primo piano del mondo finanziario transalpino.

Il ministro ha accolto la “profumata” nomina diplomatica, promettendo che il prossimo anno il Bagna Cauda Day sarà celebrato anche a Valence e “magari a Parigi nel nome dei legami transalpini”.

Tra le curiosità va segnalata la passione per la bagna cauda di Corrado Scrascia, da Venezia che raggiunge Asti e si gusta cinque bagna cauda in tre giorni in locali diversi. Grandioso testimonial dell'evento più profumato dell'anno. L'anno scorso era stato premiato con una “Laurea Honoris Cauda”.

La novità di quest’anno, la Bagna Bacialé, pensata come appuntamento per single, ha riscosso un’adesione entusiastica: le sale dedicate, contraddistinte dall’iconico simbolo dell’acciuga che trafigge un cuore, si sono trasformate in luoghi di incontro e convivialità, dimostrando che la bagna cauda è capace di creare legami anche oltre la tavola.

«Il Bagna Cauda Day si conferma quindi non solo come un momento di celebrazione gastronomica, ma anche come un evento di promozione culturale e di concreta solidarietà visto che in questi anni abbiamo distribuito, grazie al BCD, aiuti per oltre centomila euro» dicono gli organizzatori dell’Associazione culturale Astigiani.

L’appuntamento per tutti gli amanti di questo rito è fissato dal 29 gennaio al 2 febbraio 2025 con la Bagna della Merla, cinque giorni per vivere insieme un nuovo momento all’insegna del gusto e della condivisione. Sono già aperte le prenotazioni: sul sito bagnacauday.it si trova l’elenco, in progress, dei locali aderenti dove prenotare.