Bajardo: è morto il Consigliere comunale Tito Aurigo, aveva 72 anni e per due mandati è stato anche vice Sindaco

E’ morto questa mattina per un infarto, mentre stava raccogliendo le olive, Tito Aurigo, ex vice Sindaco ed attuale Consigliere di opposizione a Bajardo.

Aurigo, ex architetto ora in pensione, ha partecipato fattivamente per tanti anni alla vita amministrativa del piccolo centro dell’entroterra. E’ stato vice Sindaco nei due mandati di Jose Littardi e, quando, è morto l’allora sindaco, ha retto lui per un anno le sorti del paese, in attesa delle nuove elezioni. Molto conosciuto a Bajardo, la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti attoniti.

In molti, una volta scattato stamattina l’allarme, sono andati con il defibrillatore in dotazione al comune ma, purtroppo, per Tito Aurigo non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie, la sorella ed alcuni nipoti.