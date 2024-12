Ventimiglia: visitabile già da oggi il presepe della parrocchia di Sant'Agostino con riproduzione di uno scorcio della città dei primi del '900

Anche quest'anno, nel presepe della parrocchia di Sant'Agostino di Ventimiglia, visionabile già da oggi, è stato riprodotto uno scorcio della città dei primi del '900 (la zona del capo di Marina San Giuseppe ) per stimolare – dicono gli organizzatori – “la nostra memoria Cristiana”.

“La memoria e importante perche ci dà la misura del tempo ed insieme all'intelligenza e la volontà costituiscono la trinità dell'uomo. Anche la volontà e importante perche DIO c'è solo se noi vogliamo che ci sia. Oggi la Cancel Culture vorrebbe azzerare la nostra memoria, la nostra identità, per una integrazione impossibile e dannosa. La nostra identità culturale e religiosa perciò va difesa con il ricordo di chi siamo. Occorre credere con I'animo del bambino per capire e non avere la pretesa di capire per poter credere come accade spesso negli adulti. Il Presepe ci identifica come cristiani, non dobbiamo rinunciarci”.