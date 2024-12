Oltre 2.000 partecipanti alla 'Sanremo Marathon': una gara sempre più importante per il turismo invernale (Foto)

Straordinario successo di partecipazione, tra ieri ed oggi, per la ‘Sanremo Marathon’, il classico appuntamento di inizio dicembre, quest’anno splittato su due giorni: ieri la “Ospedaletti Run 5K” e la “Dog Run 2,5K” mentre oggi si sono svolte le diverse competizioni, che hanno visto il loro teatro suddiviso tra la pista di atletica di Pian di Poma e la pista ciclabile fino a San Lorenzo al Mare.

Sono stati oltre 2.000 i partecipanti, così suddivisi: 461 alla Maratona da 42 kilometri, 649 alla ‘mezza’, 604 alla 10 km e 72 alla 5 km. Quindi si sono registrati 30 partecipanti alla ‘Turist 42k’ e 25 alla stessa ma sui 21 km. Quindi sono stati 45 i partecipanti alla Family Run e 63 alla stessa gara per Under 14. Infine ieri la ‘Dog Run’ ha registrato 24 partecipanti.

Il tracciato della ‘Sanremo Marathon’ si è sviluppato lungo la pista ciclopedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, attraversando i comuni di Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, fino al giro di boa a San Lorenzo al Mare. Anche le distanze più brevi, come la mezza maratona e la 10K, si sono sviluppati lungo lo stesso tracciato, offrendo scenari mozzafiato sulla costa ligure.

La Maratona è stata vinta da Stefano Avalle in 2.30.19, davanti ai francesi Jeremie Runel e Robin Duvinage, staccati di circa 7 minuti. Tra le donne la vittoria è andata alla francese Irene Gorban in 2.58.28, davanti all’italiana Denise Zacco, staccata di 10 minuti ed alla tedesca Linda Buhner.

La ‘Mezza Maratona’ ha visto un podio tutto francese, con la vittoria Edouard Nancel in 1.11.37, davanti a Lorenzo Talavera Potente a due minuti e mezzo ed a Florian Mougel a 5 minuti. La classifica per le donne è andata a Sarah Giormi (Cus Pro Patria) in 1.20.38, davanti alla svizzera Maeva Pozzoni e ad un’altra italiana, Blerina Bregu (Casone Noceto).

La 10 km è stata vinta dal francese Julien Gueydon in 32.10, davanti ad Alessandro Castagnino e ad un altro transalpino, Jolan Lopez. Tra le donne vittoria di Eleonora Gardelli in 38.46, davanti alla tedesca Jasmin Hafenmayer ed a Giorgia Cuffaro. Massiccia la partecipazione francese con tanti corridori in tutte le gare. La Family Run è stata vinta da Luigi Scotti (davanti a Pietro Ferrari e Gioele Cursio) mentre nel femminile vittoria di Elsa Saegerman (davanti a Cecilia Ferrari e Zoe Saegerman). Tra le società da evidenziare la presenza di 35 atleti per la Naviglio Running Team, 21 della GP Casalese e 11 per il Marathon Club Imperia.

Ancora una volta la ‘Sanremo Marathon’ si è dimostrata uno straordinario volano per il turismo ponentino e, anche quest’anno ha avuto la fortuna del bel tempo. Anche se le temperature sono scese rapidamente tra ieri ed oggi, il sole ha riscaldato i partecipanti in una giornata che ha nuovamente messo in mostra le qualità climatiche del Ponente ligure. Tra i partecipanti di oggi anche l’Assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni. Presenti alla cerimonia di premiazione, oltre allo stesso Sindoni, Antonella D'Addazio (Consigliere delegato sport e turismo Ospedaletti), Alessandro Zunino (delegato Coni), Fulvia Proia (fiduciario Coni), Nicolò Paganotti (Eon), Igor Varnero (presidente Sanremo Marathon).

"Sanremo si conferma capitale dello sport. Anche oggi - ha detto l'Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni - chi è venuto a trovarci è stato accolto da un clima splendido con sole e temperature ben lontane da quelle invernali. A Sanremo infatti anche a dicembre si corre in pantaloncini e maglietta con le maniche corte E' stato un piacere vedere così tante persone e famiglie, provenienti da tutt'Italia e dall'estero, animare il nostro territorio per una giornata di sport e divertimento all'aria aperta".

