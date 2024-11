Sanremo: dopo l'ottimo risultato alle ultime elezioni regionali Fratelli d'Italia ringrazia domani il suo elettorato

A circa un mese dalle ultime elezioni regionali il partito di Fratelli d’Italia Sanremo scende nuovamente in piazza. Domani, dalle 15 alle 18, sarà organizzato un banchetto in via Escoffier presso la statua di Mike Bongiorno per ringraziare il nostro elettorato per il gran risultato ottenuto all’ultima tornata elettorale. Al gazebo ci saranno il senatore Gianni Berrino, il neo eletto assessore regionale Luca Lombardi, i vice coordinatori Graziano Pedante e Stefano Bottero, il direttivo e la segreteria al completo.

"Fratelli d’Italia - dichiara Antonino Consiglio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo - alle ultime elezioni regionali ha ottenuto un risultato straordinario che con oltre il 30 % ci conferma primo partito con un largo margine su tutti gli altri. E' doveroso ringraziare il nostro elettorato, iscritti, simpatizzanti e attivisti, per la fiducia che ci hanno dato a quest’ultima tornata elettorale. Sabato sarà la prima volta che torniamo in piazza dopo le elezioni regionali. Da sempre noi siamo tra la gente con gazebo o banchetti, lo facevamo prima di ottenere questo successo e vogliamo farlo ancor di più ora che siamo il primo partito".

“Questo – conclude Consiglio – non è il punto di arrivo ma il punto di partenza e, soprattutto, è il tempo della responsabilità nei confronti dei tanti elettori che hanno riposto nel partito la loro fiducia e che per questo si aspettano risposte ed azioni concrete. Vi aspettiamo quindi sabato numerosi per i ringraziamenti e saluti.”