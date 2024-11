Sanremo: domani alla Chiesa Valdese si rivive la drammatica fine di Santa Giovanna d’Arco

La Società Italiana dei Francesisti SIDEF sezione di Sanremo invita per sabato 30 novembre alle ore 17 a partecipare ad un interessante e particolare incontro culturale che vede in scena il gruppo degli “Alfieri di Castel Bajardo”.

Nella suggestiva cornice della Chiesa Valdese di Via Roma viene proposto un inedito reading teatrale dal titolo “Il processo a Giovanna d’Arco”, ideato da Sergio Castellino sulla base degli atti giudiziari originali del 1431. La drammatica vicenda della “Pulzella d’Orleans” verrà rievocata con le parole di accusa e di difesa in cui risalta la serafica superiorità dell’eroina rispetto alla tendenziosità dei suoi inquisitori e carnefici. Allo spettacolo prendono parte: Adriana Genuizzi nelle vesti di Giovanna d’Arco e della sua discendente dei giorni nostri, Sergio Castellino nella duplice veste di Inquisitore e di archivista odierno, Faris La Cola come araldo, Marilena Vesco e Nicholas Gallo come collaboratori di scena. Le musiche, rigorosamente dell’epoca, saranno interpretate con strumenti antichi da Andrea Novella e Lara Manis. L’iniziativa, d’interesse storico e culturale secondo lo spirito dell’associazione promotrice, è aperta a tutti con ingresso libero.