Partono stasera i fiori da Sanremo per la cerimonia dei Nobel: 20mila steli e 6 quintali di verde ornamentale

I fiori di Sanremo protagonisti alla consegna dei Premi Nobel a Stoccolma. Oltre 20mila steli e 6 quintali di verde ornamentale, tutte produzioni della Riviera dei Fiori. Sono questi i numeri dei fiori di Sanremo e del territorio protagonisti della cerimonia di consegna dei Premio Nobel a Stoccolma. La prima tappa ad Aalsmeer in Olanda. Poi diretti verso Stoccolma per consegna al team locale dei "Flower Designer". La migliore produzione floricola ligure e le sue eccellenze sono protagoniste in questa vetrina mondiale.

Franco Barbagelata, Direzione Mercato dei Fiori (Amaie Energia e Servizi): "Entriamo nel dettaglio del prodotto floricolo locale. Parliamo di circa 6 quintali di fronde tra eucalipto, alloro, aucuba, pitosforo e lentisco. Abbiamo 120 kg di limoni comprensivi di ramo con frutto. Ortensie, ruscus, coccolus, asparagus plumosus, aspidistria, viburno, mimosa, ranuncoli, anemoni, orchidee, gomforicarpus, statice, papaveri, garofani, rose, strelitzie, per un totale generale di di circa 20 mila steli. Qui abbiamo la rappresentazione materiale delle delle migliori produzioni locali conosciute a livello mondiale".

Mauro Albanese, Consigliere di Amaie Energia: "Il delicato trasporto del prodotto viene effettuato da professionisti internazionali del settore e verra' garantito il rispetto puntuale della catena del freddo. Siamo onorati di dare il nostro contributo a questo evento internazionale".

Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia: "L'iniziativa di inviare i fiori di Sanremo ai Premi Nobel è una tradizione che unisce simbolicamente due eccellenze: la cultura dei fiori della Riviera ligure e il prestigio del Premio Nobel. L’idea di associare i fiori di Sanremo ai Premi Nobel nasce come una forma di promozione culturale e territoriale, in collaborazione con le autorità liguri e gli organizzatori del premio. Dal 2006, i fiori vengono utilizzati per allestire la cerimonia di premiazione e i banchetti ufficiali. I fiori di Sanremo al Premio Nobel sono più di un semplice ornamento: rappresentano un messaggio di pace, bellezza e riconoscenza verso chi ha contribuito al progresso dell'umanità. Questo gesto è una testimonianza dell'eleganza e della creatività che il nostro paese continua a offrire al mondo".