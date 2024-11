Dolceacqua, le ragazze dell'Ippica Val Nervia primeggiano a Voghera

Ottimi risultati per le allieve dell' Ippica Val Nervia a Dolceacqua alla finale della Coppa Italia a squadre e individuale targata Wsga pony Fitetrec , andata in scena domenica 25 novembre a Voghera, presso il cowboys guest ranch.

"Un ringraziamento speciale va al presidente Floriana Ferrero per il suo impegno nell'organizzazione dell’evento, oltre ai genitori che si sono adoperati e hanno supportato le atlete in tutto e per tutto, così come gli sponsor che hanno collaborato" - dice l'Ippica Val Nervia - "Un immenso grazie va al super coach Barbara che grazie al suo carisma e alla sua determinazione, che mette ogni giorno, anno dopo anno, insegna e trasmette alle amazzoni l'amore verso questo sport che unisce uomo e cavallo. Occhi puntati al 2025 per nuove sfide e traguardi".