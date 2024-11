Sanremo, ultimo palcoscenico per l’arte di Matteo Laganà. A Milano mostra celebrativa dell'evento

L’ultima mostra di Matteo Laganà, pittore di fama internazionale e simbolo della tradizione artistica milanese, si svolse a Sanremo, durante il celebre Festival della Canzone. La città dei fiori, nota per la sua centralità nel panorama musicale, divenne così il teatro finale dell’espressione artistica di Laganà, che espose le sue opere all’Hotel Des Anglais. Questo momento cruciale della sua carriera sarà ricordato in tre eventi distinti: il primo questo sabato a Milano, il secondo il 4 dicembre e l’ultimo a giugno, a Luino, in provincia di Varese.

Laganà scelse la prestigiosa cornice sanremese per esporre una serie di opere, tra cui le celebri vedute dei Navigli milanesi e scorci veneziani, tanto apprezzati dalla critica e dal pubblico. In quell’occasione, al fianco del maestro, espose anche la figlia Marika, dimostrando che l’arte è una passione tramandata in famiglia.