Sanremo: presentato il libro 'Neurodivergente' di Eleonora Marocchini al Museo del Fiore di Villa Ormond. I temi affrontati

Capire e coltivare le diversità dei cervelli umani, per esplorare le nuove recinzioni relazionali che attraversano la società.

Sono i temi affrontati nel libro 'Neurodivergente' (Ed. Tlon), di Eleonora Marocchini, Psicolinguista e Dottoressa di Ricerca in Psicologia e Scienze Cognitive, presentato sabato 12 aprile presso il Museo del Fiore di Villa Ormond a Sanremo, nella rassegna 'Frammenti di Cura' promossa da ATTAC Imperia, Collettivo Ci Siamo! e Riprendiamoci il Comune.

"L’esplorazione delle neurodivergenze - si spiega nel comunicato -, dai disturbi dell’apprendimento all’autismo e a molto altro ancora, può offrire anche una lente di osservazione della società. Orientandosi nella neurodiversità umana, tenendo insieme il punto di vista della comunità scientifica e le discussioni delle comunità interessate, è possibile riconoscere i tratti comuni che caratterizzano le stesse dinamiche di potere tra oppressi e oppressori tra maggioranze e minoranze o meglio tra la maggioranza neuronormata e le neuro minoranze. Nello specifico, l’autismo, sostiene l’autrice, è percepito come distante perché incompreso, valutato secondo i parametri di salute, volontà, valori e percezione del mondo di chi funziona tipicamente. Il paradigma della neurodiversità nasce per fornire una visione alternativa e individua, in quella dominante, l’esercizio di ciò che viene definito “ingiustizia epistemica”, cioè quell’asimmetria di potere esercitata sulla conoscenza e attraverso la conoscenza.

In questi ultimi anni, il numero crescente di gruppi scientifici che utilizzano paradigmi di ricerca più o meno partecipati o partecipativi, volti a controbilanciare gli squilibri di potere tra chi fa ricerca e chi è oggetto di studio, stanno avvicinando una parte della comunità scientifica alle rivendicazioni dei vari movimenti per i diritti delle persone con disabilità. In questo ambito, fa ben sperare l’esperienza più avanzata sugli approcci partecipativi, è rappresentata dalla neo nata Officina Ricerca Partecipativa Autismo O.R.P.A., in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Psicologia, La Sapienza di Roma.

Secondo stime già un po datate dell’OMS, circa un quarto della popolazione mondiale prima o poi svilupperà una psicopatologia nel corso della sua vita. Possiamo guardare a questi dati tanto come prova di un aumento significativo delle diagnosi di disturbi mentali nel mondo quanto come espressione di un malessere diffuso, sociale, dato dalla complessa interazione di caratteristiche individuali e crescenti richieste sul lavoro e a casa, in tempi sempre più brevi secondo i ritmi di un sistema capitalistico che risparmia pochissime persone.

La società vive una frammentazione che non ha precedenti. Le persone sono immerse in un isolamento competitivo e in relazioni sociali segnate da strutture che si decompongono e ricompongono rapidamente, citando Zygmunt Bauman, in modo incerto e volatile. Neurodivergente, dunque, non vuol dire quasi niente, se non la riappropriazione del concetto di atipicità, e in termini politici, per indicare qualsiasi persona che diverga in qualsiasi modo dalla norma neurologica. Le comunità neurodivergenti cercano di ribaltare gli schemi precostituiti dal sistema sociale 'normalizzato', per la riappropriazione della propria identità ma anche dell’identità collettiva della comunità. Un percorso che inevitabilmente coinvolge l’intera società, per uscire dagli isolamenti e sentirsi ‘parte’ di un cammino comune.. Una comunità che si cura è una comunità sicura!".