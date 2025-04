Sanremo: il Comandante Alfa e il suo libro 'Liberate gli ostaggi' ai Martedì Letterari del Casinò

“Era questa la nostra missione. Eravamo stati scelti per un intervento che nessuno aveva mai tentato prima: lanciarsi su un carcere di massima sicurezza in balia dei prigionieri più pericolosi d’Italia e ripristinare l’ordine". “Mi rendevo conto che stavo vivendo il momento unico e straordinario che avrebbe cambiato la mia vita per sempre”.

Poche frasi ci conducono nel cuore del nuovo libro del Comandante Alfa “Liberate gli ostaggi. L’esordio del Gis. L’assalto al supercarcere di Trani” (Longanesi).

Nel tardo pomeriggio del 29 dicembre 1980 un elicottero AB-205 sorvola il supercarcere di Trani con a bordo una squadra di uomini del Gis, il neonato Gruppo intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri, alla sua prima azione. Tra i volti nascosti dal mephisto, c'è anche quello del Comandante Alfa. Si tratta di un vero e proprio battesimo del fuoco: dopo un tentativo di evasione, un gruppo di brigatisti ha preso in ostaggio diciotto agenti di custodia asserragliandosi nel reparto di massima sicurezza del penitenziario. Al grido di «Più sudore meno sangue!» gli uomini del Gis intervengono, consapevoli di avere carta bianca ma di dovere agire nel rispetto della legge e della vita umana, come hanno solennemente giurato all'Arma. In queste pagine, oltre alla prima missione, punto di svolta imprescindibile per la sua carriera e la sua esistenza, il Comandante Alfa racconta anche le tante difficoltà e il duro e sofisticato addestramento che accompagnarono la nascita del Gis. Attraverso le voci di coloro che li vissero in prima persona e grazie a una ricca documentazione, "Liberate gli ostaggi" offre poi uno spaccato degli eventi più tragici degli anni di piombo: le morti, le bombe, i rapimenti, la paura e l'infaticabile impegno delle forze dell'ordine per contrastarli. Perché proprio battersi contro il male, proteggere gli altri e difendere la legge è ciò che ha dato senso alla vita del Comandante.

Il Comandante Alfa è uno dei fondatori del Gis (Gruppo intervento speciale), reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri. Alle sue spalle ha un curriculum militare impressionante: Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare; Medaglia Afghana Loya Jirga consegnata dal presidente Hamid Karzai per l’Operazione Corona; Croce Commemorativa per l’Attività di soccorso internazionale in Iraq; Croce Commemorativa per il Mantenimento della pace in Afghanistan, Croce d’Oro al merito dell’Arma dei Carabinieri. Ha ricevuto elogi militari per le sue varie missioni, tra cui: Kabul (Afghanistan); Missione IFOR e Missione SFOR Mostar (Bosnia Erzegovina); Missione Antica Babilonia Nassiriya (Iraq); Missione NTM – I Baghdad (Iraq); numerosi i suoi riconoscimenti istituzionali: Commendatore al Merito della Repubblica italiana; Cavaliere dell’ordine Militare d’Italia; Ufficiale Ordine Merito della Repubblica italiana; Cavaliere Ordine Merito della Repubblica italiana. Ha pubblicato con Longanesi i libri Cuore di rondine (2015), Io vivo nell’ombra (2017), Missioni segrete (2018), Dietro il mephisto (2020) e Parola d’ordine: proteggere (2022), che hanno avuto tantissimi lettori.

Mercoledì 16 aprile alle ore 18.00 in collaborazione con Fondazione Pistoletto-cittadellarte Michelangelo Pistoletto, candidato al Nobel per la Pace, illustra:” La formula della Creazione”. Dialoga con l’autore il prof. Fortunato D’Amico. Interviene il dott. Franco Scepi.