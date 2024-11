Ventimiglia, abitanti di Case Brughe' senz'acqua. Leuzzi e Nesci: "Né Rivieracqua né il Comune hanno fornito soluzioni"

"Da ieri sera i residenti di Strada Brughè sono senza acqua a causa di un guasto imprevisto ma, né Rivieracqua né il Comune hanno fornito aggiornamenti o soluzioni concrete. La mancanza di comunicazione e l’impossibilità di inviare un’autobotte aggravano ulteriormente la situazione. Come consiglieri comunali del Partito Democratico, apprezziamo l’impegno degli operai sul campo, ma critichiamo la gestione di Rivieracqua e il ruolo passivo del Comune, che non tutela adeguatamente i cittadini" - dicono i consiglieri comunali di minoranza del Pd a Ventimiglia Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"Inoltre, l’ingresso del socio privato ACEA Molise solleva preoccupazioni sul futuro del servizio idrico, e presenteremo un’interrogazione per chiedere un cambio di passo: servono trasparenza, comunicazione e una gestione più incisiva a difesa del territorio" - affermano i consiglieri del Partito Democratico.

"Nei prossimi giorni presenteremo un’interrogazione per chiedere come l’amministrazione comunale intenda affrontare queste criticità" - fanno sapere Leuzzi e Nesci - "È indispensabile che il Comune, finora relegato a un ruolo marginale, assuma un atteggiamento più incisivo e trasparente per garantire servizi adeguati e una comunicazione tempestiva in situazioni di emergenza".