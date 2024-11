Sanremo: il movimento 'Anima' vuole cresce nella politica matuziana e crea la sezione 'Giovani'

I giovani svolgono un ruolo cruciale nella politica, rappresentando non solo il futuro di una nazione, ma anche una forza dinamica e innovativa che può contribuire a trasformare la società. La loro partecipazione è fondamentale per garantire che le istituzioni democratiche rimangano rappresentative e reattive alle esigenze di tutte le generazioni. Serve affrontare alcune criticità rispetto all'inclusione dei giovani nella vita politica. Come gli ostacoli sistemici come la burocrazia, la mancanza di esperienza percepita e il costo della campagna politica che può scoraggiare. La mancanza di fiducia dove spesso i giovani sentono che la politica non è accessibile o che la loro voce non è ascoltata. L’educazione civica che non è sufficiente.

Proprio per questo 'Anima', il movimento civico guidato da Sergio Tommasini, che ha sostenuto la candidatura dell'attuale Sindaco Alessandro Mager e che fa pare della maggioranza consiliare di Sanremo, ha deciso così di creare la sezione 'giovani'. "Il nostro movimento civico - ha detto Sergio Tommasini, Presidente di Anima - ritiene che la partecipazione dei giovani sia essenziale per una politica inclusiva, innovativa e orientata al futuro. Perché ciò accada, è necessario creare spazi dove possano esprimersi, formarsi e contribuire. Incentivare il loro coinvolgimento attraverso programmi di educazione civica, accesso alle opportunità e piattaforme per il dialogo può assicurare che il loro potenziale venga pienamente valorizzato".

"Vorrei innanzitutto ringraziare i fondatori del movimento - dice Giulia Sepe, già candidata Consigliere alle passate Comunali e motore di 'Anima Giovani' - e tutti coloro che hanno deciso di puntare su di me, riconoscendomi come figura e cuore pulsante di questo nuovo gruppo, Anima Giovani. È un onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e determinazione. Le politiche giovanili rappresentano oggi una sfida cruciale per il futuro della nostra società. I giovani non sono solo il domani, ma il presente, con le loro idee, energie e capacità di innovare. Anima Giovani nasce proprio con l’obiettivo di mettere al centro le nuove generazioni, ascoltandole, valorizzandole e offrendo loro strumenti concreti per esprimersi al meglio. Credo fermamente che sia fondamentale creare spazi di dialogo e partecipazione attiva, dove i giovani possano sentirsi protagonisti e non semplici spettatori. Vogliamo costruire percorsi che promuovano l’istruzione, il lavoro, la cultura e la sostenibilità, offrendo opportunità che siano all’altezza dei loro sogni e delle loro ambizioni. Anima Giovani è una chiamata all’azione, un invito a mettersi in gioco, a costruire insieme una realtà più inclusiva e dinamica. È un progetto che parla di speranza, di visione, ma soprattutto di persone. Grazie ancora per questa opportunità, e a tutti i giovani: la vostra voce è importante, e insieme possiamo fare la differenza”.

(Nella foto un momento conviviale con il Sindaco Alessandro Mager, Giulia Sepe (a destra del sindaco) e amici)