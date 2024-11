Danno erariale per il reintegro dopo l'inchiesta dei 'Furbetti del cartellino': esposto di Sanremo Domani alla Corte dei Conti

Sanremo Domani, associazione politico culturale matuziana, interviene sui debiti fuori bilancio (che ormai superano il milione di euro) derivanti dal reintegro di molti dipendenti che erano stati licenziati, dopo la vicenda dei ‘Furbetti del cartellino’.

“A seguito della scelta del percorso abbreviato gestito da un giudice – evidenzia ‘Sanremo Domani’ - che, nel pieno rispetto del codice di procedura penale assolveva i malcapitati da ogni addebito e rimproverava la gestione dell’indagine, oggi la Amministrazione si trova a dover risarcire il dipendente Sergio Morabito di una cifra importante e che a nostro avviso dovrebbe essere accompagnata anche da pubbliche scuse, cosi anche per gli altri dipendenti assolti”.

Sanremo Domani sollecita l’Amministrazione in carica, stante che sia il Sindaco che gli Assessori al turismo ed ai lavori pubblici sono stati difensori di molti dipendenti coinvolti nell’inchiesta, di adoperarsi al fine di rivendicare il danno erariale che inevitabilmente è stato procurato dai diretti responsabili dell’ufficio addetto alla procedura disciplinare: “Le scelte fatte – prosegue l’associazione - potevano a nostro giudizio essere gestite con procedure diverse che non mettessero nella condizione l’Amministrazione, oggi, di chiedere a tutti i cittadini di concorrere alle spese per reintegro e danni che si potevano evitare, non dimenticando i disservizi e le problematiche che all’epoca dei fatti i cittadini e i dipendenti rimasti hanno dovuto subire per cercare di far funzionare una macchina azzoppata per coadiuvare il teatrino mediatico che si era creato intorno alla vicenda. Ci adopereremo legalmente per inviare un esposto alla Corte dei Conti per danni erariali”.