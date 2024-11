Simpatia e divertimento ieri con i sanremesi Paolo Oggero e Massimo Cascio: la 'MaxFiamma & Band' alla Corrida sul 9 (Foto)

I sanremesi Paolo Oggero e Massimo Cascio, componenti della ‘Maxfiamma & Band’, hanno partecipato alla quarta puntata de ‘La Corrida’ condotta da Amadeus sul canale Nove, in diretta dagli studi di Telelombardia a Milano, proponendo la ‘pectoral dance’ sulle note del valzer numero 2 di Dimitri Shostakovich e di Dune Buggy degli Oliver Onions.

L'esibizione ha scatenato l'ilarità del pubblico e ha divertito lo stesso Amadeus, il maestro Leonardo De Amicis e gli orchestrali. Il duo matuziano ha improvvisato delle gag prima dell'esibizione col presentatore, che per anni è stato il mattatore del Festival di Sanremo, città che gli è rimasta nel cuore. Il duo non si è lasciato sfuggire l'occasione per decantare il clima mite di Sanremo, che consente di poter godere del sole e del mare tutto l'anno, con la splendida pista ciclabile a ridosso del mare.

Per chi volesse rivedere la puntata di ieri, può farlo sul sito del Canale 9 e guardarla in streaming, oppure vederla in differita domenica alle 14.40. Paolo Oggero e Massimo Cascio hanno ringraziato la produzione del programma per aver vissuto una bellissima esperienza, in una trasmissione cult della televisione italiana che ha come sua missione principale quella di portare allegria e spensieratezza alle persone, in un clima di festa e amicizia.