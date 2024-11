Bordighera, casa in fiamme a Borghetto San Nicolò: vigili del fuoco in azione (Foto e video)

Casa in fiamme a Borghetto San Nicolò. E' successo in serata, verso mezzanotte, nei pressi di via San Sebastiano nella frazione di Bordighera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce Rossa di Bordighera. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme divampate, per causa ancora da accertare, in un'abitazione, vicino ai parcheggi situati sopra al paese, che sembrerebbe essere in costruzione e, perciò, al momento dell'incendio era disabitata. I danni sono piuttosto ingenti, le fiamme hanno, infatti, attaccato alcune assi di legno distruggendo parzialmente la costruzione.