Ventimiglia, degrado e poca sicurezza: chiusa la galleria tra via Ruffini e via Biamonti

Troppo degrado e poca sicurezza. A Ventimiglia viene chiusa, così, la galleria che da via Ruffini porta a via Biamonti. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Flavio Di Muro.

"A seguito di numerose denunce e segnalazioni da parte dei residenti del condominio Astor, ho deciso di firmare un'ordinanza volta alla chiusura della galleria, privata ma a uso pubblico, che da via Ruffini porta a via Biamonti" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"Sempre più frequentemente, infatti, si verificano episodi di degrado e di insicurezza urbana, quali l'abuso di sostanze alcoliche, pratiche igieniche fonte di compromissione per la pubblica decenza, dispersione di rifiuti quali bottiglie di alcolici, escrementi, nonché condotte delittuose intollerabili, quali uso e spaccio di sostanze stupefacenti" - sottolinea il primo cittadino.

"Per evitare tutto ciò verrà installata dal condominio una cancellata per impedire l’accesso nella galleria ai non autorizzati, dalle 20 alle 6, durante i giorni feriali e per tutta la giornata nei giorni festivi" - dice Di Muro - "Continueremo a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per garantire una maggiore tranquillità i nostri concittadini!".