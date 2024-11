Sanremo: tra poco il Consiglio comunale, il Sindaco Mager assegnerà altri incarichi agli esponenti di maggioranza

Si allunga l'elenco dei consiglieri incaricati nell'eterogenea maggioranza di Palazzo Bellevue. Il sindaco Alessandro Mager ne ha coinvolti altri tre in appoggio all'azione della giunta in specifici settori: diventano così sei dopo la tranche iniziale. D'altronde, è una prassi ormai consolidata quella di coinvolgere il più possibile gli eletti (della propria parte) nei compiti di governo della città. Un po' per aiutare gli assessori nella gestione delle deleghe e un po' per rinsaldare gli equilibri interni.

Due dei nuovi incaricati appartengono al gruppo di Anima, lista civica di diretto riferimento del primo cittadino nonché la più votata alle elezioni del giugno scorso: Luca Marvaldi e Desirée Negri. Il primo è chiamato a collaborare con l'assessorato all'ambiente, verde e floricoltura, guidato da Ester Moscato (Anima), in particolare per i programmi di sviluppo in materia d'igiene urbana, mercato dei fiori e pista ciclabile, avendo anche facoltà di relazionarsi con i vertici di Amaie Energia nei limiti del mandato conferitogli; la seconda, subentrata a Giovanna Negro dopo che il Tar ha riconosciuto l'errore in suo danno nel conteggio delle preferenze ottenute in una sezione elettorale, viene affiancata all'assessorato all'ambito sociale e ai servizi demografici, retto dal vicesindaco Fulvio Fellegara, impegnandola sul fronte dell'inclusività sociale, solidarietà e partecipazione delle comunità di origine internazionale presenti sul territorio.

E' un'ulteriore azione di rafforzamento di quest'ultimo settore, certamente delicato, se si considerano i precedenti incarichi a Giovanni Mascelli (Anima), che da medico collabora nelle materie di competenza sanitaria, ad Alessandro Marenco (capogruppo di Anima), che da insegnante si occupa di comunicazione e rapporti con gli istituti scolastici, e Vittorio Toesca (Generazione Sanremo, la lista di Fellegara), compagno di vita di Desiré Negri, psicologo, impegnato nelle politiche legate alle pari opportunità. Non era mai accaduto, almeno nelle ultime legislature, che un assessore fosse affiancato da ben quattro consiglieri.

Nel nuovo 'giro' di incarichi c'è spazio pure per l'unico rappresentante del Pd in Consiglio, il giovane Marco Cassini, affiancato all'assessorato alle attività produttive e mercati, di cui è titolare la dem Lucia Artusi, per gli interventi previsti nelle linee di mandato a favore del vasto ambito che comprende commercio, artigianato, agricoltura e floricoltura. Nella "puntata" precedente, l'ex assessore Silvana Ormea (Sanremo al centro), attuale presidente della quarta Commissione, è stata incaricata di collaborare con l'assessorato alla cultura, retto da Enza "Chicca" Dedali (Anima), avendo gestito la delega in questione durante la scorsa legislatura.