Sanremo, nuova governance di Rivieracqua: approvati in commissione i nuovi assetti con l'ingresso del privato

Riunione d'urgenza per la quarta commissione consiliare di Sanremo quella che si è tenuta nel tardo pomeriggio del 26 novembre, in cui i consiglieri si sono ritrovati per discutere di quelli che saranno i rapporti e i ruoli dei soci pubblici in Rivieracqua, con l'ingresso del privato Acea Molise come socio di minoranza.

La discussione è stata disposta d'urgenza a seguito della consegna della pratica da parte della provincia, arrivata a ridosso dell'insediamento del privato in Rivieracqua, che avverrà a inizio dicembre: questo ha reso necessario portare immediatamente a discussione (quindi nel consiglio comunale del 27 novembre) la pratica, in modo da poter procedere fin da subito alle nomine e alla preparazione di eventuali bandi di concorso.

In questo documento, che ha visto coinvolti nella realizzazione vari organi tra cui l'amministrazione comunale di Sanremo, vengono indicate le competenze nelle scelte degli organi interni all'associazione. Viene stabilita la composizione del consiglio di amministrazione, che avrà cinque membri: due di questi saranno nominati dal Comune di Imperia e da Amaie, uno dai soci pubblici minori e gli ultimi due, insieme alla nomina del direttore generale, saranno scelti dal socio privato. Il presidente del consiglio di amministrazione sarà invece scelto a rotazione tra i soci pubblici (un anno sceglierà Imperia, un anno Amaie e il terzo anno i soci minori).

Nascerà poi un comitato dei soci pubblici (di cui i patti indicano le modalità di voto e convocazione) e un comitato sindacale i cui rappresentanti saranno tre, uno privato e due pubblici, garantendo sempre la rotazione. Previste poi delle penali per gravi inadempimenti da parte dei Comuni di un valore compreso tra i 1000 e i 20mila euro, a seconda della quota posseduta di Rivieracqua. Sanzioni che saranno suddivise tra i Comuni "virtuosi".

Esclusi i consiglieri Damiano, Consiglio e Badino, assenti dalla votazione, la pratica è stata approvata da tutti i componenti della commissione. In corso di riunione è stata anche discussa l'elezione del nuovo vicepresidente della quarta commissione consiliare (in precedenza era Giovanna Negro): la scelta è ricaduta su Desiree Negri.