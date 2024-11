Servizio idrico integrato: Scajola ha firmato il decreto che ufficializza il socio privato di Rivieracqua

Ora è ufficiale: Acea Molise entra in Rivieracqua. La conferma è arrivata dalla firma del Commissario ad acta Claudio Scajola, sul decreto con cui è stata aggiudicata la gara ad evidenza pubblica di selezione del socio privato operativo di Rivieracqua.

La società aggiudicataria è quindi l’Acea Molise srl, in avvalimento con Acea Ato 2 spa e Technologies For Water Services spa. La gara, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha dunque stabilito ufficialmente il partner privato di Rivieracqua spa, la società alla quale sarà affidata sino al 2042 la concessione del servizio idrico integrato per l’Ambito territoriale ottimale (Ato) Ovest Provincia di Imperia.

"Si tratta di un passaggio fondamentale - commenta Claudio Scajola - giunto dopo un iter procedurale particolarmente complesso, che rafforza l’assetto societario di Rivieracqua e quindi la gestione di un servizio fondamentale per la comunità".