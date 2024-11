Sanremo: sabato prossimo alla chiesa Luterana di corso Garibaldi il concerto 'pomeridiano' di Antonella Bini

Sabato prossimo alle 17, alla chiesa luterana di Sanremo di corso Garibaldi, si svolgerà il consueto concerto pomeridiano. Nell'occasione si esibirà la flautista genovese Antonella Bini che spazierà in trecento anni di repertorio solistico. Il concerto inizierà con la Fantasia in Re Maggiore di G. P. Telemann, dalle 12 Fantasie per solo senza basso, un piccolo capolavoro del repertorio Barocco. Seguirà la bellissima e struggente Sonata in la minore di C. P. E. Bach, figlio di Johann Sebastian.

Con un ideale salto temporale, ascolteremo le sonorità pittoriche della prima metà del ‘900 con Syrinx di Debussy, manifesto dell’impressionismo musicale, e Image di Eugène Bozza. Un salto in avanti al Novecento post bellico con Pwyll di Giacinto Scelsi, compositore romano dal metodo di composizione alquanto originale: registrava infatti su nastro magnetico le proprie improvvisazioni, affidando poi la trascrizione a collaboratori che operavano sotto la sua guida. Brano finale del concerto, The Perfect Ring, del compositore sanremese Marco Reghezza, tra l'altro anche direttore della OpenOrchestra con la quale si esibirà presso la chiesa luterana il prossimo 15 marzo 2025.

Antonella Bini (Genova 1985) acclamata dalla critica come [..]una delle migliori esecutrici dei repertori contemporanei [..](FaLaUt), e [..]una delle più acclamate flautiste del mondo musicale italiano e la più versatile, tenuto conto che suona tutti i modelli di questa famiglia dei fiati, oltre ad essere una specialista del repertorio contemporaneo [..](musicvoice), spazia dal classico al contemporaneo suonando, anche nello stesso brano, dall’ ottavino al flauto contrabbasso. Unica flautista italiana Laureata C.I.M.A, è flautista stabile e socia fondatrice di ACHЯOME ensemble (MI) e dal 2014 è flautista stabile di ArtEnsemble (Berlino) e ha collaborato con altre realtà musicali. Si esibisce - solista, duo con il pianista Gabriele Rota, ensemble - in sale e teatri esteri e italiani per prestigiose manifestazioni come MiTo 2020, BKA Theater, Wien Modern Festival ecc. Sue esecuzioni ed interviste sono trasmesse da RAI Radio3Suite, PiazzaVerdi, RADIO CEMAT, radiosART, radia Devin (SK), VaticanNews, Radio Libertà. Collabora con compositori di diverse nazionalità di cui è anche dedicataria di loro composizioni. E’ laureata a pieni voti ai Conservatori di Novara e di Milano e anche in Beni Culturali presso UniGe. Possiede e suona tutta la famiglia dei flauti: ottavino, flauto sopranino in fa, flauto in do, flauto in sol, flauto basso, flauto contrabbasso in do.