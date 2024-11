Ospedaletti: Per la Festa degli alberi, piantate otto piante di carrubo dai bambini della scuola dell'infanzia e da quelli della primaria

In occasione dell'annuale 'Festa degli alberi', i bambini della scuola dell'infanzia e quelli della primaria 'De Amicis', e quelli della scuola dell'infanzia 'Lubomirsky' hanno provveduto a piantare otto piante di carrubo nella parte più a ponente di Corso Regina Margherita. La strada principale di Ospedaletti, chiamata anche 'Boulevard', è infatti divisa in tre parti con altrettante caratteristiche riguardo la flora: nella prima all'ingresso di levante dimorano le palme, in quella centrale gli agrumi ed in quella a ponente le carrube che si sviluppano lungo circa 400 metri lineari costituendo uno dei filari di carrube più lunghi d'Italia. Su ogni albero piantato è stata apposta una targhetta di riconoscimento della classe di appartenenza. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Daniele Cimiotti, il Vice-sindaco Giacomo De Vai, le insegnanti dei due plessi scolastici, la Protezione Civile, volontari, autorità militari, il Parroco Don Michele Da Silva che ha provveduto alla benedizione, e soprattutto quasi 140 tra bambine e bambini delle scuole ospedalettesi.