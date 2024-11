Una città con oltre 700 anni di storia

Lublino affascinerà ogni turista che desidera fare un viaggio nel tempo. I suoi monumenti, edifici storici e leggende urbane guidano attraverso sette secoli di storia.

Una passeggiata per il centro storico di Lublino è un viaggio affascinante. Il Castello di Lublino, che domina il centro città, incanta i visitatori e attrae anche i cineasti. Lo scorso anno, Netflix vi ha realizzato una campagna di marketing per il film "Rebel Moon", che ha avuto risonanza mondiale. Poco distante si trova la Porta di Grodzka, che invita a entrare nella città medievale. Attraversando le mura del centro storico, l’architettura di epoche diverse lascia senza fiato. I monumenti più antichi, risalenti al XIII secolo, hanno conservato la loro forma storica.

Recentemente, la giocatrice di basket Magdalena Szymkiewicz, che ha trascorso quasi tutta la sua carriera nella regione di Trójmiasto, ha scoperto i tesori di Lublino:

“Finora ho trascorso quasi tutta la mia vita nel nord della Polonia. Trójmiasto non ha più segreti per me e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Cercando nuove sfide, sono arrivata a Lublino. Il primo giorno ho visitato il centro storico e me ne sono innamorata subito. Mi piace particolarmente fermarmi nella Piazza Po Farze e guardare verso il Castello di Lublino. Non vedo l’ora di scoprire altri angoli di questa città”, sottolinea Magdalena Szymkiewicz, giocatrice del Polski Cukier AZS UMCS Lublin.

Non solo nel centro della città si possono trovare autentici monumenti storici. Il Museo del Villaggio di Lublino è uno dei più grandi musei all'aperto della Polonia. La sua esposizione, suddivisa in settori, ricrea la vita rurale di una volta. Ci si può sentire come in un vero paesino di cento anni fa. Questo museo conserva le conoscenze sulle tradizioni, i riti e la vita quotidiana degli abitanti delle campagne.

Anche gli appassionati di sport troveranno qualcosa di speciale a Lublino, e un luogo da visitare è il Centro di Storia dello Sport. La sua collezione unica cattura frammenti dell’impressionante storia degli atleti di Lublino. Comprende cimeli olimpici, attrezzature sportive di leggendari atleti e medaglie di campioni. Anche l’AZS UMCS Lublin ha contribuito a questa collezione. Le giocatrici di basket del Polski Cukier AZS UMCS Lublin hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello sport di Lublino, conquistando nel 2023 il primo campionato nazionale della città. Durante l’ultimo anno, hanno rappresentato con orgoglio Lublino nella prestigiosa Eurolega Femminile. Quest’anno, continuano a competere nei tornei europei della EuroCup Women.

Vieni a Lublino per vivere queste emozioni in prima persona e scoprire la storia di una città con oltre 700 anni di tradizione!

Trova maggiori informazioni e ispirazione per viaggiare nella regione di Lublino su https://www.poland.travel/en/