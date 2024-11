Ventimiglia, dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa

Dramma della solitudine a Ventimiglia. Un anziano non si vedeva da giorni né rispondeva al citofono e così sono stati allertati i soccorsi ma, purtroppo, era già morto in casa. E' stato ritrovato questa mattina in via Lamboglia a Ventimiglia.

Alcuni vicini, non avendo più visto uscire di casa un uomo di quasi ottant'anni, si sono preoccupati, hanno citofonato alla porta e lo hanno chiamato ma visto che non hanno ottenuto una risposta hanno immediatamente allertato ambulanza, polizia e vigili del fuoco che giunti sul posto hanno avuto un'amara sorpresa: era già morto, probabilmente da giorni visto l'avanzato stato di decomposizione.

Chi viveva nella zona aveva già segnalato in Comune che l'anziano viveva da solo, senza elettricità e gas in casa, ma, purtroppo, nessun aiuto è giunto in tempo e così l'uomo, che probabilmente ha avuto un malore, è deceduto nel silenzio delle sue mura domestiche.