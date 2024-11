Ventimiglia, torna "Natale in vetrina": il tema del concorso quest'anno è floreale

Anche quest’anno a Ventimiglia si terrà Natale in vetrina, il concorso volto a premiare l'allestimento natalizio delle vetrine delle attività commerciali ventimigliesi.

Una “competizione” che vuole distinguersi dai tradizionali concorsi prendendo in esame non solo criteri estetici ma anche la ricerca della tradizione, il valore artistico e qualitativo della merce esposta, l'illuminazione, l'eleganza, la creatività, la cura dei dettagli e l'eco-sostenibilità dei materiali utilizzati. Il concorso consiste nell'allestimento della vetrina della propria attività commerciale.

"Quest’anno si è pensato di utilizzare il tema floreale, perciò, ognuno potrà lasciarsi ispirare dai fiori per creare composizioni di vario genere con luci e combinazioni artistiche artigianali e originali lasciando spazio alla fantasia dell'esercente. La città di Ventimiglia ha sempre bisogno di un impulso commerciale concreto" - dichiara il vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta - "Solo grazie alla collaborazione, sinergia e partecipazione da parte di esercenti e associazioni di categoria sarà possibile raggiungere risultati soddisfacenti. Possiamo godere delle migliori eccellenze nelle nostre offerte commerciali e promuoverle è nell'interesse di noi tutti”.

“Un'iniziativa che nasce dalla sinergia tra commercio e turismo" - dichiara l'assessore alla Terra e al Turismo, Serena Calcopietro - "attraversando la tipicità del nostro territorio rappresentata anche dal preponderante mondo floricolo. Ricordiamo che Ventimiglia è anche tradizionalmente la città dei fiori, pertanto, è un onore celebrarla, anche in occasioni innovative, proprio come questa. Una volontà di ribadire le nostre radici, attraverso il tipico gioco di luci e decorazioni natalizie”.

A fini della premiazione, un altro elemento di cui la giuria tecnica terrà conto sarà il numero di reazioni positive (like), espresse dagli utenti, sulle fotografie pubblicate in un apposito album inserito nella pagina Facebook del comune di Ventimiglia. Le tre migliori vetrine verranno premiate con una pergamena in ricordo del concorso.