Danza e musica al teatro comunale: Ventimiglia ricorda Colomba Tirari, Roberto Balbo e Viviana Scardetta (Foto e video)

Teatro comunale di Ventimiglia gremito per la serata di danza e musica in ricordo di Colomba Tirari, Roberto Balbo e Viviana Scardetta andata in scena sabato scorso.

La serata è stata animata dalla scuola di danza Dap Ballet SSD Dance Art Project di Vallecrosia di Cristina Valente e dal Coro Family Band Gospel Choir di Vallecrosia diretto da Sonia Carioli. Il direttore artistico era Fortunato Scordo. Per l'occasione è stata allestita anche un'esposizione delle Pigotte Unicef e RinasciPigottaMedievale a cura dell'Ente Agosto Medievale.

Un successo l'iniziativa, organizzata dall'associazione Terra di Ponente con il patrocinio dei comuni di Ventimiglia, Bordighera e Vallecrosia e a entrata libera, a sostegno di Unicef Liguria. "L’associazione Terra di Ponente ringrazia le famiglie di Colomba Tirari, Roberto Balbo e Viviana Scardetta per avergli dato la possibilità di poter ricordare tre amici, persone che attraverso la loro sensibilità insieme all’Unicef sono sempre state vicine alle persone fragili e indifese, in modo particolare bambini e donne" - dice Tito Giro, presidente dell'associazione Terra di Ponente - "Spettacolare serata a loro dedicata con un teatro comunale al completo che ha assistito partecipe alle performance della scuola di ballo di Cristina Valente e del coro gospel diretto da Sonia Carioli, il tutto diretto magistralmente da Scordo Fortunato e dallo staff di Lorenzo Devoto. Ancora grazie a tutte le associazioni presenti che hanno collaborato con l’Unicef".