Tre assessori dalla nostra provincia in Regione: oggi a Genova il primo consiglio dopo il voto di ottobre

Alessandro Piana, Marco Scajola e Luca Lombardi. Tre assessori dall’Imperiese a Genova per rappresentare il territorio in Regione. Oggi a Genova, ad un mese dal voto, per alcuni sarà il 'primo giorno di scuola': è il giorno del primo consiglio regionale della legislatura numero 12, quella del dopo Toti. A governare la Regione è Marco Bucci che per la presentazione ufficiale della giunta ha preso ancora tempo. La data fissata sul calendario è il 3 dicembre.

“Quel giorno non potremo fare delibere, slitteranno dopo il 3. Le prime riguarderanno i commissariamenti, le figure all'interno della sanità e quella del consigliere regionale delegato" (ossia Alessio Piana). Dopo la presentazione della giunta, il 13 dicembre si terrà il secondo consiglio regionale, durante il quale si insedieranno ufficialmente i membri della giunta. Sarà un momento ufficiale e riguarderà nuove figure, tra cui quelle coinvolte nella sanità e quelle che entreranno come commissari per i vari progetti. Ci sarà anche una delibera sui consiglieri comunali e regionali delegati, oltre a una discussione sul Consiglio superiore della sanità. Ovviamente, non si tratterà di una delibera organizzativa, ma non sarà neanche una delibera di nomina", ha fatto sapere Bucci.