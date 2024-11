Sanremo: volontari civici comunali, formata una prima pattuglia da venti elementi ma ci sono ancora posti disponibili

C'è già una prima pattuglia, formata da una ventina di elementi, ma le iscrizioni all'innovativo albo dei volontari civici comunali sono ancora aperte, sia pure per pochi giorni, e quindi l'amministrazione Mager confida in ulteriori adesioni. "Sono possibili da subito, entro questa settimana, ma anche in futuro, considerato che è previsto l'aggiornamento semestrale dell'albo", spiegano a Palazzo Bellevue.

L'obiettivo è quello di stimolare il senso di appartenenza alla propria città mettendosi a disposizione gratuitamente per piccoli interventi e svariati servizi, secondo competenze ed esperienze acquisite. Gli ambiti operativi saranno indicati dalla giunta con un apposito provvedimento, tenendo conto di segnalazioni provenienti dagli stessi cittadini e da necessità ravvisate dagli apparati comunali.

"L’iniziativa risponde ai principi di coesione sociale e solidarietà - spiega il sindaco Alessandro Mager - che abbiamo fortemente voluto per favorire la partecipazione attiva dei cittadini, i quali sono chiamati a offrire un valido aiuto in diversi ambiti della nostra quotidianità. Gli aderenti all'albo potranno essere contattati per prestare la propria attività all’interno di progetti specifici che metteremo a punto a chiusura del bando".

L'invito è rivolto a tutti i sanremesi di età compresa tra 18 e 80 anni. Per rispondere all'appello di Palazzo Bellevue è sufficiente compilare l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'ente (www.comunedisanremo.it). La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune con varie modalità: consegna a mano negli orari di sportello, mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it.

I campi d'azione indicati dall'amministrazione sono quattro: attività culturali, turistiche e sportive; ambito sociale, educativo e assistenziale; attività tecnico-manutentive (le cosiddette piccole cose, spesso trascurate); custodia e sorveglianza (di parchi, giardini ed altri luoghi pubblici). Le adesioni finora pervenute non sono tantissime, ma bisogna considerare che l'avviso è stato pubblicato da poche settimane (per la durata di 30 giorni) e si tratta di una novità assoluta da metabolizzare, in una città non sempre ricettiva. Con la formazione dell'albo e (soprattutto) l'avvio delle attività dei volontari civici si confida sull'effetto visivo, di quartiere in quartiere, e sul meccanismo del passaparola per ingrossare le fila dei sanremesi disponibili a rimboccarsi le maniche per la comunità.