Sanremo, tombino instabile in corso Cavallotti: la segnalazione del nostro lettore Ivo

Il nostro lettore Ivo Pastorelli scrive alla redazione per esprimere la propria opinione in merito all'istituzione dell'albo dei volontari civici comunali e per segnalare l'instabilità di un tombino in corso Cavallotti.

Ecco il testo della lettera.

leggo su Sanremo News che è stato istituito l'albo dei volontari civici comunali. Nel complimentarmi con il Sindaco per la lodevole iniziativa ( alla quale aderirei immediatamente se l'età non me lo impedisse), iniziativa che prevede, tra i vari campi d'azione, l'utilizzazione dei volontari per attività tecnico manutentive, colgo l'occasione per segnalare che in Corso Cavallotti, all'altezza del civico 88,la copertura metallica indicata nella foto, da oltre due mesi è instabile, e al passaggio delle auto produce un rumore assordante che disturba tutti coloro che abitano nei numerosi condomini adiacenti la strada;

Inoltre l'asfalto appare lesionato e bucato ( se qualcuno inciampa e cade la responsabilità per danno da cose in custodia ricade sulla pubblica amministrazione).

