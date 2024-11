Nuovo sciopero della Riviera Trasporti per venerdì prossimo: nuovi disagi ed ecco le modifiche al servizio

Nuovo sciopero per i dipendenti della Riviera Trasporti. Lo rendono noto le segreterie regionali di Filt Cgil e Uil Trasporti. I lavoratori sciopereranno per 24 ore, venerdì 29 novembre. L'astensione mira a chiedere il cambio del Ddl Bilancio che riduce il welfare universalistico, gli investimenti e i servizi pubblici e per chiedere il ritiro del DDL Sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso colpendo direttamente il diritto di sciopero e di manifestazione.

Si scende in piazza per sostenere i rinnovi dei contratti pubblici e privati e la reale salvaguardia delle pensioni nonché per chiedere di assumere provvedimenti e investimenti diretti a rilanciare le politiche industriali, la sicurezza sul lavoro, i servizi, il turismo e il sistema pubblico, per salvaguardare l'occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro.

A livello locale lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

Personale viaggiante, dalle ore 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio

Impianti fissi, presidi assicurati.

Saranno interessate tutte le linee gestite dalla Società Riviera Trasporti SpA. Sono garantiti i servizi scolastici mattinali e dopo le ore 17.30. In occasione dell'ultimo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt, Cgil e Uil Trasporti in data l'11 aprile scorso (adesione sciopero generale nazionale) si è registrata un'astensione dal lavoro dei dipendenti in servizio del 16%.