Sciopero generale di Cgil e Uil: a Sanremo adesione del 25%, molti autobus girano regolarmente (Foto)

Non si riscontra la stessa risposta di tre settimane fa, ma lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil fa registrare nel corso della mattinata circa un'adesione del 25% dei dipendenti di Riviera Trasporti per Sanremo. Lungo le vie di Sanremo è infatti possibile imbattersi in autobus impegnati nelle corse e anche la stazione di Piazza Colombo risulta trafficata, sia in termini di personale addetto sia di passeggeri che aspettano la corriera.

La protesta mira a chiedere il cambio del Ddl Bilancio che riduce il welfare universalistico, gli investimenti e i servizi pubblici e per chiedere il ritiro del DDL Sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso colpendo direttamente il diritto di sciopero e di manifestazione. Il fatto però che si sia tenuto già recentemente uno sciopero e che questa volta sia inferiore il numero di aziende sindacali è probabilmente un fattore che ha influito nella risposta da parte del personale almeno per quanto riguarda il sanremese: a livello provinciale infatti l'adesione è stata per la mattinata circa del 40%, un valore decisamente più alto.

Anche in altre realtà si registrano dati simili a quelli di Rt: per quanto riguarda Amaie Energia, ad esempio, dal Comune rendono noto che "a fronte dello sciopero indetto dalle principali sigle sindacali dalle 9 alle 13, al momento la percentuale di adesione si attesta tra il 20 e il 30%".