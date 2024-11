Sanremo: giovedì nella sala privata del Casinò il concerto in ricordo del M° Lelio Luttazzi

In tutta la penisola proseguono le celebrazioni per il centenario della nascita del Maestro Lelio Luttazzi, pianista, direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore, conduttore radiotelevisivo, scrittore: un artista davvero poliedrico e geniale che ha lasciato una traccia importante sul modo di fare musica e spettacolo con classe e qualità. La Fondazione Lelio Luttazzi, guidata dalla moglie Rossana Moretti, ha scelto nuovamente Sanremo e l’orchestra “Swing Kids” per ricordare con un concerto l’attività del Maestro nel campo jazzistico e della canzone ironica. Con il patrocinio del Ministero della Cultura e la collaborazione della Casinò di Sanremo S.p.A., sarà proprio la casa da gioco ad ospitare lo spettacolo “Un uomo e la sua musica” il prossimo 28 novembre alle ore 18 nell’elegante cornice della “Sala Privata”.

Gli “Swing Kids”, orchestra stabile dello swing diretta dal maestro Freddy Colt hanno preparato un programma che comprende una parte di brani strumentali di Luttazzi di carattere jazzistico, che esplorano i diversi stili dal blues al charleston, dal bolero cubano al primo bebop. Un’altra parte del concerto sarà invece dedicata alle canzoni di successo, tra le quali “Vecchia America”, “Canto anche se sono stonato”, “Mia Vecchia Broadway”, “Souvenir d’Italie” e “Chiedimi tutto”, che furono a suo tempo lanciate, oltre che dal proprio autore, da artisti del calibro del Quartetto Cetra, Jula de Palma e Mina. L’orchestra, attiva dal 2006 e già ricca di affermazioni anche fuori zona, è composta da ben noti strumentisti del Ponente ligure e non solo: alla tromba Mario Martini, al trombone Stefano Bianchi; la sezione sax allinea Marco Di Giuseppe, Simone Verrando e Davide Nari, mentre la ritmica vede impegnati al pianoforte Francesco Cardillo, alla chitarra Lorenzo Herrnhut-Girola, al contrabbasso Paolo Priolo e alla batteria Fausto Biamonti. La voce stabile dell’orchestra è quella di Serena Suraci, mentre direttore e concertatore è il “sultano dello Swing” Freddy Colt. La serata verrà condotta da un versatile musicista romano, il maestro Paolo Tagliaferri che, in smoking come Lelio, si alternerà nelle vesti di presentatore, di pianista e di cantante.

Tra swing e ironia, momenti solistici e con l’impatto di un ricca compagine orchestrale il “matinée” si preannuncia come uno spettacolo brillante e divertente, offerto alla cittadinanza ad ingresso libero.