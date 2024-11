Giornata mondiale contro la violenza delle donne, esce il nuovo singolo del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini ( foto e video)

Maurizio Ferrandini-Rockstar di diritto. Oggi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, esce il nuovo singolo del cantautore matuziano dopo più di un anno di assenza dalla scena musicale.

La canzone si intitola 'Rockstar di diritto' e affronta il tema spinoso della violenza sulle donne. Per Ferrandini la vera rockstar è chi lotta contro le imposizioni più meschine, chi si ribella alla persona che pensa di trattenerti con le minacce, chi vince la paura e ha il coraggio di denunciare il proprio aguzzino.

Sono ancora troppe le donne vittime di abusi che vivono situazioni di terrore quotidiano all'interno delle mura domestiche. In Italia e nel mondo la violenza colpisce una donna su tre e solo il 10% denuncia.

La violenza si può manifestare come violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, sociale. Quest'ultima, la più subdola, comprende qualunque forma di isolamento che l’autore di violenza mette in atto per isolare la vittima da una rete di contatti sociali, amicali e famigliari e aumentare il proprio potere e controllo sulla sua vita. Viene attuata con la minaccia o con la manipolazione ovvero colpevolizzando la vittima di non dedicarsi al partner o di tradirne la fiducia e l’amore.

Questa canzone, è un inno alla vita , una corsa verso la libertà, il desiderio di una società più evoluta. La convinzione che l'amore non è un obbligo ma dovrebbe essere una scelta quotidiana.

Il tema viene affrontato in modo leggero tramite i sogni di una ragazza e una storia d'amore che può cambiare il corso della sua vita.

Il brano, accompagnato da un clip, girato all'auditorium Franco Alfano in una giornata autunnale meravigliosa, valorizza la bellezza della nostra città e mette in risalto la compagna del musicista, Fabiana Marchetti, che per un giorno gioca a fare la rockstar sostituendosi all'autore. Modella per un giorno ma esempio nella vita, con l'augurio che siano sempre di più le donne capaci di reagire alla paura e ribellarsi all'ingiustizia.