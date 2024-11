Venerdì scorso a Cuneo il primo incontro pubblico sulla mobilità nelle Alpi Marittime tra Liguria e Piemonte (Foto)

Si è svolto venerdì scorso, in Provincia a Cuneo, il primo incontro pubblico sulla mobilità nelle Alpi Marittime, organizzato dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda.

All’evento erano presenti un centinaio di persone, tra cui alcuni sindaci dei comuni interessati e consiglieri regionali e comunali. Inoltre, più di 130 Persone hanno seguito la diretta streaming disponibile sulla pagina Facebook dell’Osservatorio. Il giorno seguente, su invito dell’associazione ‘Remontons la Roya’, è stato replicato in lingua francese a Fontan.

“Ringraziamo la Provincia di Cuneo ed il Comune di Fontan - commenta l’Ing. Federico Santagati, coordinatore e relatore dell’Os-servatorio Ferrovia del Tenda - per aver messo a disposizione i propri locali per una questione così sentita dalla popolazione come la mobilità, strategica per lo sviluppo del territorio”.

Dopo un breve inquadramento storico sono state presentate le idee alla base dell’Osservatorio: un’interfaccia innovativa, indipendente e apartitica, con l’obbiettivo di migliorare la mobilità nelle Alpi Marittime, attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’organizzazione di incontri regolari con gli attori del trasporto ferroviario al tavolo tecnico, convocato dalla Provincia di Cuneo.

I numerosi partecipanti sono stati informati sull’origine e sulle ragioni delle attuali difficoltà presenti sulla Ferrovia delle Meraviglie. E’ stato illustrato come l’Osservatorio intende risolvere le problematiche che affliggono quotidianamente i collegamenti tra Cuneo, Ventimiglia e Nizza. Alcuni risultati sono stati però già ottenuti: i miglioramenti puntuali dell’offerta con l’introduzione, dallo scorso aprile, della quarta coppia di treni e la misura, in corso di attuazione operativa, per il superamento dell’applicazione della tariffa internazionale nella Valle Roya francese.

La presentazione delle ulteriori attività dell’Osservatorio Ferrovia del Tenda, come la ‘Piattaforma d’Utenza’ ed il regolare monitoraggio del servizio, divulgato regolarmente nei ‘Report di Puntualità’, hanno concluso la prima parte dell’incontro. Nella seconda parte sono stati esposti gli studi, le proposte ed i progetti futuri dell’Osservatorio per un miglioramento dei collegamenti tra Piemonte, Costa Azzurra e Ponente Ligure, in un’ottica di sviluppo economico e turistico. L’incontro è terminato con un corposo e stimolante dibattito con il pubblico presente.

“L’alto interesse suscitato dall’evento - conclude il coordinatore dell’Osservatorio - ha dimostrato l’importanza di un approccio tecnico al problema della mobilità, reso noto ai cittadini e alle istituzioni in modo chiaro e comprensibile. I due incontri del 22 e 23 novembre fanno parte di un programma volto ad una maggiore sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di un trasporto pubblico efficiente”.