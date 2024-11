Assemblea generale Astra Cuneo: luci e ombre sul mondo dell’autotrasporto e i collegamenti trasfrontalieri

Si è svolta ieri, sabato 23 novembre, presso il ristorante “La Porta delle Langhe” di Cherasco, l’Assemblea Generale di ASTRA CUNEO, la principale Associazione di categoria degli autotrasportatori della Provincia Granda, punto di riferimento per le imprese del settore.

Il delicato tema della viabilità e delle infrastrutture piemontesi, del Nord-Ovest e dell’Europa, è stato dibattuto alla presenza di esperti ed ospiti istituzionali di alto livello.

Hanno accolto il numeroso pubblico in sala, il Presidente e il Vicepresidente di ASTRA CUNEO, rispettivamente Ennio Tonoli ed Ercole Fornero e il Segretario Generale Gabriele Bracco, che ha introdotto gli argomenti principali dell’assemblea con la sua relazione, nella quale ha sottolineato:

“Nel 2024 abbiamo registrato numerose problematiche che hanno impattato negativamente sulla categoria dell’autotrasporto cuneese. La lunga chiusura del Colle della Maddalena lato francese, sommata a quelle di Frejus e Monte Bianco, il problema del Tenda, il contingentamento dei passaggi sul Col di Nava, hanno creato non pochi problemi ai trasporti cuneesi. Di fronte a queste situazioni è necessario cambiare approccio e fare in modo che si prendano misure urgenti e concrete. Valicare le Alpi per i nostri autotrasportatori è diventata un’impresa. Se, com’è vero, l’autotrasporto dà espressione concreta al concetto astratto del Mercato Unico Europeo, allora è doveroso ed urgente che tutti i soggetti della filiera si attivino per garantire alle nostre imprese condizioni di esercizio normali, senza che sia rimesso sempre alla nostra categoria l’onere di trovare una soluzione. Siamo qui per discuterne e far sì che le soluzioni vengano messe nei programmi delle istituzioni e della politica, per trovare un punto in comune e un coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti”.

Gabriele Bracco ha anche annunciato l'imminente apertura della nuova sede di ASTRA CUNEO a Madonna dell'Olmo, in via Bra 1.





GUARDA QUI LE INTERVISTE:

Sono poi saliti sul palco gli assessori regionali Marco Gallo e Marco Gabusi, quest’ultimo incaricato di delega specifica ai Trasporti e molto preciso nella sintesi dei problemi attuali, e ottimista sull’immediato futuro:

“Crediamo che nei prossimi cinque anni la Granda possa vedere il compiersi e la finalizzazione di molti progetti. Il miglioramento del corridoio Torino-Savona e dei collegamenti transfrontalieri, l’autostrada Asti-Cuneo, la variante di Demonte, sono tutti oggetto di grande attenzione da parte della Regione Piemonte. Siamo consapevoli che voi autotrasportatori siete componenti essenziali dell’ossatura economica della provincia”.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo ha successivamente messo l’accento su prossimi impegni con i “cugini” francesi:

“Su iniziativa del sindaco di Nizza, si terrà la settimana prossima una riunione per costituire un segretariato, che vedrà coinvolte le province di Cuneo, Imperia e le rispettive Regioni: servirà a formare un’alleanza transfrontaliera per parlare con una voce sola in Europa. La Provincia di Cuneo, con i fondi che riceve, sta facendo il possibile per garantire ad una delle reti stradali più ramificate d’Italia, le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Speriamo, come sembra, che dal 2026 le province avranno di nuovo competenze e fondi maggiori”.

Gli interventi “tecnici” hanno visto protagonisti Giancarlo Bertalero, ingegnere, consulente aziendale in campo logistico, membro dell’Osservatorio traffici transalpini della Commissione UE e dell’UFT di Berna, e l’ingegnere Sergio Bloise, esperto in Realizzazione e Gestione di Grandi Opere ed Infrastrutture. Entrambi hanno fornito dati interessanti sul mondo delle infrastrutture stradali e ferroviarie, sui collegamenti e percorsi delle merci e sulle caratteristiche e fattibilità dei tunnel.

La giornalista economica, esperta di trasporti e logistica Morena Pivetti ha successivamente condotto un’interessante tavola rotonda, alla quale hanno partecipato il Presidente ASTRA CUNEO Ennio Tonoli, il Dott. Alessandro Ferri Presidente dell’Osservatorio TCR e Transport Manager Ferrero Industriale, e i parlamentari cuneesi Giorgio Bergesio, Monica Ciaburro e da remoto Chiara Gribaudo.

La discussione ha evidenziato la determinazione della politica cuneese nel voler risolvere i problemi nel più breve tempo possibile, nonostante le difficoltà oggettive, anche nei rapporti con la Francia per quanto riguarda i valichi.

Hanno partecipato all’assemblea anche gli onorevoli Andrea Casu e Vincenzo Amich, entrambi in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, numerosi rappresentanti della FIAP, fra cui il Segretario Generale Alessandro Peron e un pubblico numeroso e attento.

L’evento ha visto la partecipazione di Big Truck Mercedes, Officina Cravero di Genola, Prometeon, Centro Calor, Flottaweb, Diesel Car by Finazzi, Levia hub, Safety Inside, Symed e Datacol.